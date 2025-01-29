Окупанти атакували «швидку» FPV-дронами в Куп'янську, поранено водія

Російські війська влучили баражувальним боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Постраждав водій "швидкої". 43-річного чоловіка з вибуховими пораненнями госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.
Крім того, пізніше стало відомо, що троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона.
Окупанти поранили водія «швидкої» в Куп'янську. Фото: Синєгубов
Крім госпіталізованого в лікарню 43-річного водія, ще постраждали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня — з гострою реакцією на стрес.
Також було пошкоджено ще одне цивільне авто. Раніше РФ за добу вдарила 10 разів по населених пунктах Донеччини.
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