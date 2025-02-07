Російські війська укрупнили групи, які йдуть в атаку на Покровському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ укрупнила групи, які йдуть в атаку на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, на перший погляд, може здатись, що кількість атак росіян зменшується, але це не зовсім так.



«Воно так виглядає, але за рахунок того, що росіяни просто укрупнили групи, які йдуть в атаку насамперед на тому самому Покровському напрямку. Тому виглядає, що було 80 атак, а стало 36. Начебто більш ніж удвічі впала кількість, але якщо розібратися і почати рахувати по головах – там те саме, якщо не більше. Якщо подивитися на втрати, наприклад, за місяць – там взагалі абсолютно промислові масштаби. Тому сказати, що трохи зменшилася інтенсивність – це як температура впала з 500 до 450 градусів. Якщо ви на сковорідці сидите, то воно для вас не особливо важливо», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що під Покровськом за січень Росія втратила вбитими більше солдатів, ніж за всю Другу Чеченську війну.