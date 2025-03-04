Авіація вдарила по місцю запуску російських дронів у Курській області: знищені позиції та десятки окупантів

Село Троїцьке у Курській області. Фото: карта DeepState

3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади російських військ поблизу села Троїцьке Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



В результаті атаки знищені бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців РФ. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

Нагадаємо, що 3 березня українська авіація також уразила пункт управління повітрянодесантної дивізії армії РФ на окупованій Донеччині.