ЗСУ стабілізували фронт на кордоні Дніпропетровської області

Фронт у напрямку кордону Дніпропетровської області залишається більш-менш стабільним, а російські війська зазнають значних втрат. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Говорять Снайпер+».



«Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в лавах ЗС РФ, але їхні резерви в тилах уже готуються», - ідеться в повідомленні.



За минулу добу окупанти здійснили 26 атак на цьому напрямку. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники відбили 18 наступальних дій агресора, а на Новопавлівському — ще вісім.

Від Удачного до селища Молодецьке Покровського району, яке розташоване на кордоні з Дніпропетровською областю, менш як 5 км.

Однак, попри неймовірні зусилля ЗСУ, на певних ділянках фронту, зокрема від Удачного до кордону з Дніпропетровською областю, відстань до позицій ворога скоротилася до кількох кілометрів.