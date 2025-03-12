Російські військові увійшли до Суджі на Курщині — DeepState

До Суджі зайшли російські війська. Карта DeepState

Війська РФ увійшли до східної частини міста Суджа Курської області і закріплюються там. Про це увечері, 11 березня, повідомив проект DeepState.

«Противник закріплюється і підтягує свої сили до східної частини міста Суджа. Сили оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску росіян, щоб стабілізувати ситуацію, але це дається вкрай важко», — йдеться в повідомленні.

У той же час, за даними аналітиків, на правому фланзі в районі Гуєва поки що вдалося трохи зупинити тиск північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу за росіян.

Раніше повідомлялося, що план РФ полягає в тому, щоб перекрити дорогу Суджа — Суми, і тим самим створити оперативне оточення українських військ.

Водночас частина українських бригад вийшла із Курської області, пише видання Forbes. Частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже здійснила організовану евакуацію з Курської області, повернувшись на територію України.

«Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення», — повідомило в понеділок одне з українських джерел. «Сумно, що до цього дійшло. Але це те, що є».