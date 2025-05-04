Російські дрони вночі атакували Слов'янськ, Добропілля та Білозерське Донецької області

Наслідки обстрілу Слов'янська у ніч проти 4 травня. Фото: Вадим Лях/facebook

У ніч проти 4 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками кілька міст Донецької області.

Під ударами опинилися Слов'янськ, Добропілля та Білозерське.

Як повідомив сьогодні вранці начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, противник атакував місто шістьма БПЛА «Герань-2».

«Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА “Герань-2". Усі влучання – на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний. Пошкоджено приміщення та техніку», — написав Лях у соцмережі.

Він заявив, що обійшлося без постраждалих.