Рятувальники показали наслідки російського обстрілу міста Білицьке сьогодні вночі

У ніч проти 6 травня російські війська завдали удару по місту Білицьке Покровського району. Про це сьогодні вранці повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.
Зазначається, що в результаті атаки поранено одну людину, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, 8 гаражів та автомобілі.
«У гаражах виникла пожежа», — повідомили в ДСНС.
Рятувальники ліквідували займання 8 гаражів та 4 легкових автомобілів на площі 200 квадратних метрів, додали у пресслужбі.
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