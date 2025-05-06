Рятувальники показали наслідки російського обстрілу міста Білицьке сьогодні вночі

Сьогодні вночі внаслідок російського обстрілу міста Білицьке Покровського району Донецької області виникли пожежі. Фото: ДСНС у Донецькій області

У ніч проти 6 травня російські війська завдали удару по місту Білицьке Покровського району. Про це сьогодні вранці повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що в результаті атаки поранено одну людину, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, 8 гаражів та автомобілі.

«У гаражах виникла пожежа», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували займання 8 гаражів та 4 легкових автомобілів на площі 200 квадратних метрів, додали у пресслужбі.