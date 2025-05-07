ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М1» вартістю 10 мільйонів доларів

Удар по російській системі ППО «Бук-М1». Фото: кадр із відео

Завдяки діям розвідників 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ вдалося виявити та знищити разом із боєкомплектом при переміщенні російський багатофункціональний ЗРК середньої дальності «Бук-М1». Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Внаслідок влучання почалася детонація БК цього комплексу.



ЗРК «Бук-М1» – один із ключових засобів ППО російських військ. Орієнтовна вартість – 10 мільйонів доларів.



«Кожне таке знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження здібностей ворога на полі бою протягом тривалого часу», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили піхоту російської армії на Покровському напрямку.