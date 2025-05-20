Краматорськ та Миколаївка на Донеччині вночі були атаковані російськими дронами

Пожежа у Миколаївці після атаки російського безпілотника. Фото: соцмережі

У ніч проти 20 травня міста Краматорськ та Миколаївка на Донеччині зазнали атаки російських дронів. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що у Краматорську вночі пролунали щонайменше дев'ять вибухів. Попередньо, безпілотники вдарили по промисловій зоні.

Також під ударом опинилося місто Миколаївка Краматорського району. Там після атаки безпілотника виникла пожежа.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.