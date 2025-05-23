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Пошкоджено будинки, авто та є поранені: Київ та область атаковані дронами РФ

23 травня 2025, 23:00

Пошкоджено будинки, авто та є поранені: Київ та область атаковані дронами РФ

Пошкоджено будинки, авто та є поранені: Київ та область атаковані дронами РФ

РФ атакувала столицю України безпілотниками У Голосіївському районі Києва є пошкодження інфраструктури внаслідок падіння уламків дрона.

«Пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без постраждалих», — повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки дронів у Броварському районі під Києвом поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.

Вони мають обох осколкові поранення стегна, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.

Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

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