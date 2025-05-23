Пошкоджено будинки, авто та є поранені: Київ та область атаковані дронами РФ

РФ атакувала столицю України безпілотниками У Голосіївському районі Києва є пошкодження інфраструктури внаслідок падіння уламків дрона.
«Пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без постраждалих», — повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Внаслідок атаки дронів у Броварському районі під Києвом поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років.
Вони мають обох осколкові поранення стегна, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.
Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.