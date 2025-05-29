Росіяни сьогодні вранці атакували Україну новим типом ударного дрону

Україна сьогодні вранці була атакована новим типом ударного безпілотника РФ. Фото: Сергій Флеш/Телеграм

Російські військові сьогодні вранці атакували Україну новим типом ударного БПЛА «Дань-М».

Про це на своєму каналі повідомляє експерт із зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За його словами, йдеться про реактивну мішень для тренування ППО, яку російські військові переробили в ударний безпілотник.

Зазначається, що час польоту такого БПЛА становить 25-40 хвилин, швидкість — від 400 до 750 км/год, висота — до 9 км.

«Оригінальна мішень має червоний колір. Але в цьому випадку колір її корпусу змінили», – пише «Флеш».

Експерт також додав, що з міркувань інформаційної безпеки він не може розповісти про долю цієї групи ударних дронів.

Нагадаємо, українська ППО збила 56 ударних безпілотників під час нічної атаки РФ.