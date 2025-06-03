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Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил: «Мадяр» – командувачем Сил безпілотних систем

03 червня 2025, 21:43

Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил: «Мадяр» – командувачем Сил безпілотних систем

Командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий та командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. Фото: колаж «Новини Донбасу» Командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий та командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. Фото: колаж «Новини Донбасу»

Президент України Володимир Зеленський призначив тепер уже екскомандувача Сухопутних військ Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил. Про це повідомив сам Зеленський.

За його словами, Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях.

«Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб він міг займатися фронтом на 100%. Щодо системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни у ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим займатиметься інша людина», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні також узгодили призначення Олега Апостола на посаду командувача Десантно-штурмових військ, а Роберта «Мадяра» Бровді – на посаду командувача Сил безпілотних систем.

«Це також більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований у всій армії. Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування «Схід». І першочерговим завданням для нього є модернізація цього командування. Ігор Скібюк призначений заступником начальника Генштабу», – додав він.

Раніше Бровді був командиром 414-ї бригади безпілотних систем ЗСУ, а Апостол – заступником головкома.

Нагадаємо, що 1 червня Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ після удару РФ по 239-му полігону в Дніпропетровській області.

Внаслідок цього удару загинули 12 людей, ще 60 – отримали поранення.

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