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Нічна атака дронами на Київ: руйнування та постраждалі

10 червня 2025, 07:27

Нічна атака дронами на Київ: руйнування та постраждалі

Результат нічної атаки РФ на Київ. Фото: кадр із відео Результат нічної атаки РФ на Київ. Фото: кадр із відео

У ніч на 10 червня російські безпілотники атакували Київ. За інформацією офіційного Telegram-каналу Київської міської військової адміністрації, станом на 03:25 зафіксовано руйнування та займання в кількох районах столиці.

У Дарницькому районі сталися пожежі в нежитловій будівлі та житловому будинку, зруйновано житловий будинок, частково зруйновані споруди в нежитловій зоні, пошкоджено гаражі, горять складські приміщення і лісосмуга. Також зафіксовано падіння уламків дрона в зеленій зоні.

В Оболонському районі пошкоджено два поверхи житлового будинку, сталася пожежа в офісній будівлі, уламки дронів упали на відкритій місцевості, зруйновано житловий будинок.

У Голосіївському районі уламки дрона впали на територію нежитлової будівлі. У Деснянському районі через падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.

У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку, також пошкоджено іншу будівлю. У Подільському районі зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали четверо людей. Усі вони були госпіталізовані. Інформація уточнюється.

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