Один із «привидів Києва» Валентин Коренчук та його подвиг: чому пілотові досі не присвоїли звання Героя України

Олена Коренчук біля могили чоловіка Валентина. Фото: hromadske

Валентин Коренчук, один із «привидів Києва», не отримав звання Героя України, проте, як вважають багато його побратимів, він здійснив подвиг. Як командир ескадрильї він у перший день повномасштабного вторгнення РФ зберіг центр Києва від бомбардувань, знищивши російський штурмовик без застосування зброї.

Як пише hromadske.ua, Коренчук, позивний «Бджоляр», після початку війни він не покинув своєї місії, повернувшись в авіацію, попри десять років цивільного життя. Він здійснив 80 бойових вильотів, за що був нагороджений орденами «За мужність». Однак, навіть попри звернення сім'ї, бойових товаришів та петицію громадян, звання Героя України так і не було надано.

Пілот загинув під час чергового бойового завдання 2024 року. Він впав у водойму, повертаючись із бойового завдання, коли катапультувався з літака. Тіло 47-річного пілота шукали місяць.

«Не треба давати звання за загибель чи те, що він класний хлопець. Дайте, що він зробив», — обурюється вдова Валентина Олена.

Валентин із дружиною Оленою. Фото: hromadske

Коренчук не лише знищував російські ракети та «шахеди», а й ефективно організовував захист для своїх товаришів. Під час повітряних боїв над Києвом, де він працював зі своїм другом В'ячеславом Єрком, вони захищали місто від двох російських штурмовиків.