2026 року Росія має намір направити 56 000 українських дітей до дитячого центру «Артек», який перебуває під міжнародними санкціями. Про це повідомив Центр національного спротиву.



Формально це подається як «оздоровлення», проте йдеться не про дозвілля, а про цілеспрямовану ідеологічну обробку.

«Артек» давно перетворився на майданчик з насадження пропаганди, де дітей привчають до мілітаристської риторики, культу сили та

ненависті до української ідентичності



Російська влада відкрито заявляє: дітей із тимчасово окупованих територій України хочуть «інтегрувати» до так званого «руського миру».



Така політика — це не просто порушення прав дитини. Це пряме порушення Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, заявляють у Центрі національного спротиву.



Четверта Женевська конвенція містить положення про захист цивільного населення, включаючи дітей, на окупованих територіях. Вони забороняють примусове переміщення чи депортацію цивільних осіб із окупованої території.

Нагадаємо, на захоплених територіях Луганської та Донецької областей діють не менше 252 мілітарі-організацій, куди залучено щонайменше 10 тисяч українських дітей.



Також дивіться документальний фільм, створений журналістами «Новини Донбасу» про те, як Росія змінювала етнічний склад населення Донецького регіону.