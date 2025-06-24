Костянтинівська громада потрапила під обстріл

Російські військові сьогодні вранці обстріляли Костянтинівську громаду Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка

Вранці 24 червня під російським обстрілом опинилася Костянтинівська громада Донецької області.

За інформацією телеграм-каналу «Типова Костянтинівка», попередньо, удару було завдано по селищу Червоний. Там пролунало кілька потужних вибухів.

Наразі немає достовірної інформації про постраждалих та руйнування.

Тим часом у коментарях місцеві жителі пишуть, що «були влучання в житлові будинки, ймовірно, є постраждалі».

Раніше повідомлялося, що з прифронтової Костянтинівки Донецької області поліцейські евакуювали 4-річну дівчинку з матір'ю та літню маломобільну жінку. Через зруйновану інфраструктуру та постійну загрозу обстрілів до деяких районів неможливо дістатися транспортом, тому частину шляху правоохоронцям довелося долати пішки.