Вночі Слов'янськ атакували російські дрони

Слов'янськ зазнав атаки російських безпілотників у ніч проти 30 червня. Фото: Слов'янськ, Краматорськ/Telegram

Ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами керівника МВА, було зафіксовано прильоти у мікрорайоні Залізничний, а також у районі підприємства Кераммаш.

«Пошкоджено промислові приміщення та приватні будинки на вулицях Генерала Кульчицького та Барвінківська. На щастя, без постраждалих», — повідомив Вадим Лях на своїй сторінці у Фейсбуці.

За інформацією місцевих жителів, після опівночі у місті прогриміло щонайменше п'ять вибухів. У місцевих пабликах публікують фото та відео нічної повітряної атаки росіян.