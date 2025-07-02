Євросоюз отримав понад сотню тисяч тонн російського палива в обхід санкцій — ЗМІ

Країни Євросоюзу отримали понад сотню тисяч тонн російського дизельного палива через Марокко та Іспанію в обхід санкцій. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

«У березні та квітні 2025 року до портів Іспанії надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко — більше, ніж за попередні чотири роки разом узяті», — йдеться у статті.

Як зазначає видання, більшість цього палива, ймовірно, має російське походження.

Марокко, не підтримавши санкції проти Росії, закуповує в неї надлишкові обсяги дизельного палива, а потім перепродує його до ЄС у вигляді власного.

Газета пише, що іспанська влада розпочала розслідування, проте підтвердити російське походження палива буде складно через його ідентичність з продукцією інших країн.