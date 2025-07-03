Одеса вкотре під ударом: пряме влучення в 9-поверхівку

Вночі, 3 липня, в Одесі внаслідок атаки російським ударним дроном типу «Шахед» сталося пряме попадання до житлового багатоквартирного будинку.



Дев'ятиповерхова будівля зазнала значних пошкоджень. Пожежа охопила верхні поверхи — з сьомого до дев'ятого. На момент удару там знаходились люди.

Рятувальники оперативно евакуювали 50 людей. Десятеро, у тому числі двоє дітей, вдалося врятувати за допомогою спеціальної техніки.



За попередньою інформацією, в результаті атаки постраждали п'ятеро людей. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Одесі 28 червня загинуло двоє людей, ще шість отримали поранення.