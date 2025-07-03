Росія касетною ракетою вдарила по порту Одеси: є загиблі та поранені, серед них іноземці

Наслідки ракетного удару по порту Одеси. Фото: Одеська ОВА

3 липня російська армія балістичною касетною ракетою завдала удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Пізніше Кіпер уточнив, що окупанти вдарили по порту ракетою «Іскандер».



Ракета влучила в район одного із причалів порту. На той момент на причалі працювали люди, там вивантажували метал з іноземного судна під прапором Сан-Томе та Принсіпі.



Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Один із них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Ще шість людей отримали поранення. Серед них – працівники одного із портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна.



Пошкоджені також об'єкти інфраструктури: портальні крани, техніка та склади.

Нагадаємо, що вночі 3 липня «шахеди» атакували село Веселе Поле на Донеччині, внаслідок чого є загибла та поранена.