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Потужні вибухи на хімзаводі у Підмосков'ї: виробництво зупинено

07 липня 2025, 08:57

Потужні вибухи на хімзаводі у Підмосков'ї: виробництво зупинено

Минулого тижня, 4 липня, у Підмосков'ї було уражено підприємство з виробництва термобаричних бойових частин для БПЛА «Шахед». Про це повідомляли «Новини Донбасу» з посиланням на офіційні джерела.

Цього разу в місті Краснозаводськ Сергієво-Посадського округу Московської області 7 липня прогриміла серія вибухів. З 3:50 до 4:40 було зафіксовано шонайменше сім вибухів в районі промислової зони. Завод відомий випуском артилерійських зарядів, вибухових речовин, сигнальних і освітлювальних засобів, а також піротехнічної продукції.

Підприємство випускає продукцію для потреб Міноборони, МВС та ФСБ, включаючи засоби захисту літальних апаратів та антитерористичне обладнання. На даний момент офіційних коментарів з боку російської влади чи екстрених служб немає.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Новоросійськ зазнав комбінованої атаки повітряних і морських дронів. Російські джерела в соцмережах повідомляють про «бомбічний ранок» у місті та масове застосування ППО.

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