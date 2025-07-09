Армія РФ завдала ударів по Родинському під Покровськом: є поранені

Наслідки обстрілу Родинського. Фото: Донецька обласна прокуратура

Увечері 8 липня російські окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК на житловий сектор міста Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У приватному будинку мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми отримали дві містянки. Ще один житель 67 років, який перебував на вулиці, отримав контузію, осколкове поранення та відкритий перелом.



Через деякий час війська Росії завдали удару по багатоквартирному будинку, де постраждав 53-річний чоловік. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення та гематому. Лікарі оцінюють його стан як важкий.



У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Нагадаємо, що війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули три людини, ще 11 – поранені.