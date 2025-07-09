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Російські дрони масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку

09 липня 2025, 09:22

Російські дрони масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку

Російські дрони масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку

Місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» вночі та вранці 9 липня. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Телеграм-канал «Добропілля Онлайн» зазначає, що місто зазнало потужних ударів. Цей повітряний наліт став одним із найінтенсивніших за останній час.

У свою чергу телеграм-канал «Типове Добропілля» повідомив, що один із дронів ударив у багатоповерхівку, та опублікував відео наслідків прильоту.

За інформацією каналу «Добропілля Інфо», ще два потужні вибухи пролунали в Добропіллі сьогодні вранці — о 8:35 та о 8:55.

Загроза подальшого обстрілу зберігається.

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