Російські дрони масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку

Місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» вночі та вранці 9 липня. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Телеграм-канал «Добропілля Онлайн» зазначає, що місто зазнало потужних ударів. Цей повітряний наліт став одним із найінтенсивніших за останній час.

У свою чергу телеграм-канал «Типове Добропілля» повідомив, що один із дронів ударив у багатоповерхівку, та опублікував відео наслідків прильоту.

За інформацією каналу «Добропілля Інфо», ще два потужні вибухи пролунали в Добропіллі сьогодні вранці — о 8:35 та о 8:55.

Загроза подальшого обстрілу зберігається.