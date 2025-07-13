Двоє людей постраждали внаслідок російських атак за добу в Покровській громаді

Російські окупанти двічі обстріляли прифронтову Покровськ Донецької області минулої доби, 12 липня. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Близько 00:30 з боку російських окупаційних військ стався обстріл (тип озброєння встановлюється) південно-східної частини Покровська, внаслідок якого поранено чоловіка 1968 року народження», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що у потерпілого діагностували відкритий перелом правого плеча. Чоловіка госпіталізували до Добропільської лікарні.
Крім того, о 10.40 росіяни атакували (тип озброєння встановлюється) північно-східну частину Покровська. Постраждав 41-річний чоловік.
Раніше ми писали, що в ніч на 13 липня, неділю, Слов'янськ зазнав чергової атаки з боку російських сил.
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