Російські війська продовжують наступальні дії на Донецькому та Запорізькому напрямках, проте успіху не мають. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).



На Лиманському напрямку протягом 12 і 13 липня російська армія вела наступальні дії одночасно в кількох місцях: на північний захід від Лимана у напрямку Шандриголово та Середнього; на північ — в районах Карпівки, Зеленої Долини, Нового Миру та Рідкодубу; на північний схід — у районі Колодязів та Ямполівки; а також на схід — у Торському, Діброві та Серебрянському лісі. Згідно із заявами російських джерел, українські сили провели контратаку у Ямполівці.



На Сіверському напрямку російські війська також зберігали наступальні дії, але безрезультатно. Один із російських блогерів зазначив, що штурм на околицях виявився невдалим, і війська були змушені відступити.

За словами українських військових, російські сили діють малими групами по 2—6 осіб, не застосовуючи важкої техніки вже понад півроку.



На Часовярівському напрямку 13 липня російські війська також вели штурмові дії, проте підтвердити просування не вдалося. На Торецькому напрямку атаки російських військ продовжилися, але знову без підтвердженого результату.



Штурми велися 12 і 13 липня в самому Торецьку та його околицях — у тому числі Діліївці, Яблунівці, Олександро-Калиновому, Полтавці та у напрямку Степанівки. Зазначається, що в районі Олександро-Калинове ЗСУ провели контратаку.



На Великоновосілківському напрямку 13 липня наступальні дії Росії продовжилися, але також не дали підтверджених результатів.

Джерело: ISW



У Запорізькій області на її західних ділянках російські війська 13 липня продовжили атаки, але без змін лінії фронту. Вони вели наступ на південь від Оріхова — у бік Новоданилівки, на південний захід — у районах Малих Щербаків та Кам'янського, а також на захід — у районі Плавнів.

Джерело: ISW

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови, 3 липня, що протягом найближчих 60 днів планує наступ на сході України, щоб вийти на адміністративні кордони областей, які він вважає «своїми».