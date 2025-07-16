«Шахеди» вночі масовано атакували Вінницю: у місті виникли пожежі, поранені вісім людей

Вночі 16 липня російська армія дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакувала Вінницю. Про це повідомила перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
Загалом область атакували 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищили.
Зафіксовані влучання в об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Виникли пожежі. На одному об'єкті пожежу загасили, на другому – рятувальники над цим працюють. Для ліквідації наслідків залучили 116 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС. Задіяли пожежний поїзд.
Внаслідок атаки вісім людей отримали поранення. П'ять постраждалих – з опіками. Це працівники підприємств. Серед них дві людини перебувають у важкому стані, три – у середньому. Інші поранені – перехожі, які знаходилися поряд з місцями влучань.
Нагадаємо, що 15 липня війська РФ вдарили по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранені дві людини.