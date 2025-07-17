Вночі російські дрони атакували Дружківку

Щонайменше три вибухи пролунали вночі у Дружківці Донецької області — місто атакували безпілотники. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Перед вибухами моніторингові канали попереджали про рух дронів у бік Дружківки. Через кілька хвилин після цього в небі над містом добре було чути звуки пікіруючих БПЛА та робота засобів ППО.

Наразі немає інформації про постраждалих чи руйнування.

Раніше повідомлялося, що в середу, 16 липня, внаслідок російської атаки у Дружківці було пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл о 12:55 середи 16 липня із застосуванням РСЗВ калібру 300 мм типу «Смерч/Торнадо-С» постраждав одна цивільна особа 1982 року народження. Її було госпіталізовано.