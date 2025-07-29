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Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку

29 липня 2025, 15:45

Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку

Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку

Евакуаційна група «Хижак» патрульної поліції витягла десятьох поранених бійців з-під ударів БпЛА. Евакуація відбувалася з лінії фронту на Покровському напрямі. Про це повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі.

Противник атакував сусідні підрозділи за допомогою скидів із безпілотників. Постраждалі самостійно вийшли у безпечніший сектор, де чекали допомоги.

Неподалік була евакуаційна група бригади «Хижак». Один із поранених мав ознаки інфекційного ускладнення, і зволікання могло коштувати йому життя.

Медики оперативно надали першу допомогу, стабілізували стан усіх постраждалих та одразу ж організували евакуацію до найближчого стабілізаційного пункту.

Евакуація поранених військовослужбовців. Джерело: t.me/Khyzhak_brigade

Нагадаємо, поліцейський екіпаж «Білий янгол» потрапив під удари російських дронів під час евакуації з Покровська та Родинського Донецької області.

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