Колишнього голову Рубіжанської МВА Андрія Юрченка заарештували на 60 діб

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для фігуранта справи про корупцію при закупівлі засобів радіоелектронної боротьби — колишнього голови Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. Його взяли під варту на 60 діб.

Як повідомило Suspilne.media із зали суду, суд визначив заставу у розмірі 6 мільйонів гривень. У рамках засідання були допитані детективи НАБУ, які проводили обшуки та затримання Юрченка. Суд цікавився деталями обшуку, у тому числі тим, як поводився Андрій Юрченко в ході слідчих дій.

Захист Юрченка заявив про намір подати апеляцію на це рішення суду.

Нагадаємо, 4 серпня ВАКС також обрав аналогічний запобіжний захід щодо Сергія Гайдая — колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації та екскерівника Мукачівської районної адміністрації. Його також заарештували на 60 діб.