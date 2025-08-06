У Москву прилетів спецпосланець Трампа Стів Віткофф: сьогодні президент США виступить із заявою

Стів Віткофф. Фото: Sky News

Про прибуття спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Москви сьогодні вранці повідомили російські держагентства.

Напередодні в Держдепартаменті США підтверджували, що спецпосланець президента приїде до Росії 6 серпня, а Дональд Трамп заявив, що за підсумками цього візиту та зустрічей Віткоффа ухвалить рішення щодо запровадження санкцій.

Серед заходів, доступних Трампу, — нові мита для країн, які продовжують купувати російську підсанкційну нафту (її найбільшими покупцями залишаються Китай та Індія).

Однак аналітики, опитані CNN, зазначають, що вторинні санкції можуть вдарити і по економіці самих США через подорожчання споживчих товарів, зниження рентабельності американських компаній і, можливо, зростання цін на нафту.

Також стало відомо, що сьогодні близько 23:30 Трамп виступить із заявою з Овального кабінету. Тема виступу не вказується.