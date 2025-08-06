У Москву прилетів спецпосланець Трампа Стів Віткофф: сьогодні президент США виступить із заявою

Про прибуття спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Москви сьогодні вранці повідомили російські держагентства.
Напередодні в Держдепартаменті США підтверджували, що спецпосланець президента приїде до Росії 6 серпня, а Дональд Трамп заявив, що за підсумками цього візиту та зустрічей Віткоффа ухвалить рішення щодо запровадження санкцій.
Серед заходів, доступних Трампу, — нові мита для країн, які продовжують купувати російську підсанкційну нафту (її найбільшими покупцями залишаються Китай та Індія).
Однак аналітики, опитані CNN, зазначають, що вторинні санкції можуть вдарити і по економіці самих США через подорожчання споживчих товарів, зниження рентабельності американських компаній і, можливо, зростання цін на нафту.
Також стало відомо, що сьогодні близько 23:30 Трамп виступить із заявою з Овального кабінету. Тема виступу не вказується.
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