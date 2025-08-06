Дрон-камікадзе вибухнув поряд із евакуацією під Лиманом

Поліцейський підрозділ «Білі янголи» продовжують проводити евакуації на Лиманському напрямку в умовах безперервних обстрілів з боку армії РФ.

Під час однієї з операцій російський «Ланцет» вибухнув усього за кілька метрів від евакуаційної групи. Поліцейським вдалося вивести з-під обстрілів 11 літніх мешканців населених пунктів Ямпіль та Озерне.

«На вулицю вийти неможливо — дрони постійно скидають боєприпаси, будинки зруйновані», — розповідають евакуйовані.

Після вивезення з лінії фронту людей передали волонтерам, які забезпечили їм тимчасове розміщення у безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, військовий РФ розстріляв мирного жителя на Донеччині, який намагався евакуюватися з селища Вдале Донецької області.