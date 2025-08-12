Укрзалізниця скасувала електрички до Дружківки та Кіндратівки

Укрзалізниця скасовує рух приміських поїздів до станцій Дружківка та Кіндратівка Краматорського району Донецької області. Фото: Вікіпедія

У зв'язку з погіршенням ситуації щодо безпеки поблизу залізничних станцій Дружківка та Кондратівка Краматорського району Донецької області, виникнення загроз життю та здоров'ю цивільного населення та персоналу залізниці, філія «Приміська пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» інформує, що з 14 серпня 2025 року буде скасовано рух приміських поїздів до станцій Дружківка та Кондратівка.

«У разі стабілізації безпекової ситуації поблизу залізничних станцій Дружківка та Кондратівка рух приміських поїздів буде відновлено», — йдеться у повідомленні.