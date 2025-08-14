Росіяни проникають у Покровськ, переодягнені в уніформу «Укрпошти» — The Telegraph

Диверсійні групи російських військових проникають у Покровськ Донецької області, переодягнувшись у цивільний одяг. Кадр із відео

Російські військові використовують будь-які методи, щоб захопити більше української території, засилаючи до прифронтового Покровська малі піхотні групи, переодягнені у цивільний одяг, у тому числі в уніформу працівників «Укрпошти». Виявляти російських диверсантів Силам оборони допомагають навіть місцеві пенсіонери.

Як повідомляє британське видання The Telegraph, про перевдягнених росіян у Покровську попереджають українські військові, демонструючи фото та відео, зняті з безпілотників.

На одному зі знімків із групового чату видно двох чоловіків у цивільному одязі, які виходять з дому в центрі Покровська на сході України.

«Обережно, це росіяни», — йдеться у повідомленні, яке попереджає інших військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади України.

Як стало відомо, російські війська використовують цю нову тактику для проникнення в Покровськ, ключовий логістичний вузол, та нападів на солдатів ЗСУ.