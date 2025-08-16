Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зустріч Трампа та Путіна закінчилася без прориву по Україні

16 серпня 2025, 08:29

Прориву по Україні на зустрічі Путіна та Трампа не сталося. Фото: CNN Прориву по Україні на зустрічі Путіна та Трампа не сталося. Фото: CNN

Саміт Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці у п'ятницю, 15 серпня, не приніс обнадійливих новин про можливе згортання війни в Україні. Про це свідчать заяви двох лідерів за підсумками майже тригодинного спілкування.

Заявивши про відсутність угоди, Трамп уточнив, що досяг «суттєвого прогресу», не уточнивши, що має на увазі. Кремль також не досягнув бажаного: без угоди щодо України Вашингтон відмовився обговорювати економіку.

Переговори розпочалися за розкладом – близько 11:30 за місцевим (22:30 за київським часом) та спочатку ніщо не віщувало провалу.

Саміт розпочався з того, що двоє лідерів зустрілися на червоній доріжці, зійшовши одночасно зі своїх літаків. При цьому Трамп аплодував, коли Путін ішов йому назустріч, а потім тепло потис руку російському лідеру. Урочистості моменту надала група з винищувачів та бомбардувальника, яка пролетіла над головами в момент зустрічі. Після цього Трамп запросив Путіна до свого лімузину, на якому вони разом вирушили на переговори.

Переговори відбулися у форматі «три на три». З російської сторони в них взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та голова МЗС Сергій Лавров, з американської – голова Держдепартаменту Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Перший тривожний дзвінок пролунав, коли журналістів почали збирати на пресконференцію після завершення зустрічі у форматі «три на три» (вона тривала 2 години 45 хвилин).

Спочатку планувалося, що далі буде обід, а потім переговори триватимуть у ширшому форматі, а сам саміт триватиме щонайменше 6-7 годин. З російської сторони в них мали брати участь міністр фінансів Антон Сілуанов, міністр оборони Андрій Білоусов та спецпредставник президента Кирило Дмитрієв, а з американського боку – міністр торгівлі Говард Лютнік, міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф, міністр оборони Піт Хегсет.

Таке широке представництво знадобилося для обговорення питань співробітництва в економічній сфері та питань контролю за озброєннями, які анонсував Кремль перед самітом. Вже коли зустріч була в розпалі, з'ясувалося, що Путін підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам, включаючи провідну американську нафтову компанію Exxon Mobil, повернути собі частки в нафтогазовому проекті «Сахалін-1».

Однак у підсумку на пресконференції конкретика прозвучала лише з питання про Україну, а зустріч у розширеному форматі було скасовано.

«Ми не змогли знайти повного розуміння, на жаль, поки угоди немає», — сказав Трамп за підсумками переговорів. Втім, трохи згодом він уточнив, що прогресу таки було досягнуто.

«Сьогодні ми досягли суттєвого прогресу», — сказав американський президент, не конкретизувавши, що має на увазі.

Трамп уточнив, що проінформує про підсумки представників НАТО, ЄС та Володимира Зеленського.

Зі слів Путіна під час пресконференції випливає, що він відмовився йти на серйозний компроміс щодо України. Глава Кремля заявив про необхідність до врегулювання конфлікту усунути «всі першопричини кризи». Інші деталі переговорів щодо України не розголошуються.

При цьому і Путін, і Трамп у ході пресконференції зробили заяви, з яких випливало, що вони мають намір продовжувати контакти у майбутньому. «Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить відкрити дорогу до миру в Україні», – сказав Путін. Трамп висловив упевненість, що Путін хотів би завершити конфлікт та висловив надію на подальше спілкування «дуже скоро».

Путін у відповідь висловив надію зустріти наступного разу у Москві.

«Це дуже цікава пропозиція», — відповів Трамп, припустивши при цьому, що його за це засуджуватимуть. Але додав, що вважає це «цілком можливим».

Близько 16-ї години за місцевим часом Трамп і Путін відлетіли, провівши в компанії один одного набагато менше часу, ніж очікувалося.

