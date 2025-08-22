Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини

22 серпня 2025, 11:08

Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини

Операція ГУР на Донеччині. Фото: кадр із відео Операція ГУР на Донеччині. Фото: кадр із відео

Підрозділ «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР спільно з «РДК» успішно виконали бойове завдання зі стримування російських сил у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

У ході штурмових дій бійці підрозділу знищили понад 90 окупантів, ще п'ять – взяли в полон. Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та підтримали наземну складову операції.

Завдяки діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони України в їхній смузі відповідальності та не дозволити ЗС РФ швидко просунутися у напрямку кордону Дніпропетровської області.

«Під час операції воїни також виявили та знешкодили кілька груп «прапороносців» – російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували «триколори» для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб надалі брехливо заявити про взяття цих населених пунктів», – розповіли в ГУР.

Нагадаємо, що в бухті Новоросійська здетонував український морський дрон, внаслідок чого загинули елітні водолази-розвідники РФ.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Дніпропетровська область
Організації
ЗСУ ГУР ЗС РФ РДК
Інше
Війна Ситуація на фронті Полонені Кордон Наступ РФ
