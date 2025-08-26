Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сьогодні вранці росіяни скинули на Костянтинівку дві авіабомби: є пошкодження

26 серпня 2025, 10:50

Сьогодні вранці росіяни скинули на Костянтинівку дві авіабомби: є пошкодження

Костянтинівка знову зазнала російського обстрілу. Фото: МВА Костянтинівка знову зазнала російського обстрілу. Фото: МВА

У вівторок, 26 серпня о 05:10 російські окупаційні війська завдали двох ударів авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок авіаударів пошкоджено фасад будівлі пожежно-рятувальної частини, службовий автомобіль, два фасади багатоквартирних будинків та гараж.

Постраждалих немає.

У понеділок, 25 серпня, о 23:40 Костянтинівку атакував російський FPV-дрон. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня у мікрорайонах Новоселівка та Червоний, а також у центрі Костянтинівки відновлено подачу електроенергії після потужних російських обстрілів та пошкодження ліній електропередач.

