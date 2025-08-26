У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі

У Джанкої постраждала залізниця

У тимчасово окупованому Криму вночі та вранці 26 серпня зафіксовано нові удари по залізничній інфраструктурі. Під атаку безпілотників потрапили райони Джанкоя та Красногвардійського.

За попередніми даними, у селищі Красногвардійське пошкоджено підстанцію залізниці, а в Джанкойському районі повідомляють про аварійні відключення електроенергії, зокрема, в населеному пункті Вільне.

У Красногвардійському пошкоджено підстанцію

Пишуть, що знищено трансформатора. Один із ударів припав у районі станції Урожайна і, судячи з повідомлень, виявився точним.



Водночас, Міноборони Росії заявило, що за півгодини — з 7:00 до 7:30 — над Кримом було збито вісім українських безпілотників.



Нагадаємо, тижнем раніше в Джанкої вже фіксувався удар по російському залізничному складу, який перевозив паливо.