Дрони вивели з ладу виробництво на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї

Афіпський НПЗ. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Вночі, 28 серпня, дрони завдали ударів по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. За даними Telegram-каналу CyberBoroshno, на території підприємства було уражено установку спільної переробки газу та газового конденсату.



Як повідомляється, ця установка була уведена в експлуатацію ще в 1964 році, її потужність складає близько 3,25 млн. тонн на рік. 2020 року вона пройшла реконструкцію.



Устаткування використовується для підготовки попутного нафтового газу та газового конденсату до подальшої переробки. У процесі виділяються такі фракції як пропан-бутан та стабільний легкий бензин, а залишки доводяться до стану, придатного для використання як паливо чи сировину для інших виробництв.



Якщо установку виведено з ладу, то значна частина сировини не може бути підготовлена до переробки, що фактично позбавляє завод одного з ключових технологічних потоків.



Влада Краснодарського краю підтвердила факт атаки на Афіпський НПЗ: «У п. Афіпському Сіверського району через падіння уламків спалахнула одна з установок нафтопереробного заводу. У гасінні пожежі площею 20 кв. м. беруть участь 21 особа та 8 одиниць техніки».

Нагадаємо, у Самарі атаковано стратегічний об'єкт — Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.