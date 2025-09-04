Армія РФ скинула три авіабомби на лікарню в Костянтинівці

Наслідки удару по Костянтинівській лікарні. Фото: Донецька ОВА

Костянтинівська лікарня на Донеччині зазнала прицільної атаки російських військ. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 4 вересня противник скинув на медустанову три авіабомби.

Лікарня досі залишалася опорою для місцевих жителів, надаючи їм медичну допомогу навіть в умовах постійних обстрілів. Однак тепер будівля опинилась під руйнівним ударом авіації.

«Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це усвідомлений вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти», — заявив Філашкін, наголосивши, що атаки на лікарні та інші об'єкти життєзабезпечення свідчать про намір ворога деморалізувати мирне населення.



Цього ж дня російська авіація завдала удару і по селищу Іллінівка. За даними Донецької ОВА, там було скинуто ще три авіабомби. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, пошкоджено п'ять нежитлових будівель.



Влада області вкотре звертається до жителів регіону з наполегливим попередженням про те, що залишатися на Донеччині небезпечно. «Евакуюйтеся вчасно!», — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, два російські безпілотники «Герань-2» у ніч проти 4 вересня вдарили по Дружківці Донецької області. Вибухи пролунали з різницею за кілька хвилин близько опівночі. Один із ударів припав по будівлі автовокзалу на вулиці Олекси Тихого. Там почалася пожежа.