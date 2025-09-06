ЗС РФ за добу зруйнували 41 дім і п'ять адміністративних будівель у Донецькій області

Наслідки ударів РФ у Донецькій області.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що за добу 6 вересня росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області.



У Покровському районі у Добропіллі пошкоджено склади, у Білицькому 1 людина загинула і пошкоджено будинок.



У Краматорському районі в Лимані пошкоджено 2 будинки. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено крамницю. У Слов'янську пошкоджено будинок і промислове приміщення. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 адмінбудівлі, пташник і авто; у Роздоллі пошкоджено 11 будинків, у Новостепанівці — 8, у Дмитроколиному — 5. У Новосамарському Новодонецької громади пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. В Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі та лінію електропередач.



У Бахмутському районі в Сіверську загинули троє людей і пошкоджено чотири будинки. Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 575 людей, у тому числі 81 дитину.

Нагадаємо, обстріл військ РФ пошкодив залізничну інфраструктуру під Слов'янськом.