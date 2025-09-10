Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Польські військові збили безпілотники, що увійшли до повітряного простору, країна закрила небо

10 вересня 2025, 07:51

Польські військові збили безпілотники, що увійшли до повітряного простору, країна закрила небо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Скріншот Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Скріншот

Польські військові відкрили вогонь по російських безпілотниках, які перетнули кордон країни. Внаслідок інциденту тимчасово закриті усі аеропорти, включаючи варшавський аеровокзал імені Фредеріка Шопена, через «незаплановану військову активність», уточнюється у випущеному сповіщенні льотного складу (NOTAM).

Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, «йде операція, пов'язана із багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Армія застосувала зброю проти цих об'єктів.

Раніше українські моніторингові канали повідомили про заліт до Польщі кількох дронів-камікадзе. За даними Flightradar24, у повітря піднімалися польські, румунські та словацькі винищувачі, а також літак далекого радіолокаційного виявлення. Польські збройні сили назвали інцидент «актом агресії» та «безпрецедентним порушенням повітряного простору країни».

За інформацією ВВС, збиття «об'єктів» Польщею може означати новий етап у війні Росії проти України. Якщо підтвердиться, що це справді російські дрони, може йтися про перший випадок прямого зіткнення країни НАТО з російськими коштами з початку війни 2022 року.

7 вересня Польща також піднімала військову авіацію у повітря на тлі активності Росії в Україні.

Нагадаємо, Польща повністю закриє кордон із Білоруссю.

ТЕГИ

Місця
Польща
Інше
Дрони повітряний простір
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
усі новини
08:42
Росія завдала масованого ракетного удару по західних областях України
07:51
Польські військові збили безпілотники, що увійшли до повітряного простору, країна закрила небо
23:03
Атака дронів на аеропорт в окупованому Маріуполі: знищена бронемашина, є втрати серед військових РФ
22:28
У напрямку Покровська зафіксували рекордну кількість російських штурмів – ЗСУ
21:47
Російські окупанти обстріляли село під Добропіллям: виникла масштабна пожежа, є загибла та поранені
21:27
Армія РФ за день дев'ять разів атакувала Краматорськ: загинула жінка
21:21
Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026
20:59
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
20:10
Російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку: загинув мирний житель біля будинку
20:08
РФ готує масований удар ракетами та дронами по Україні
19:51
У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині
19:13
З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі
18:55
Зеленський – про обстріл Ярової: «Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних»
18:31
Удар по Яровій під Лиманом: у ЗСУ розповіли, яку авіабомбу росіяни скинули на селище
18:09
Війська Росії знову атакували Краматорськ: дрон вдарив поряд із багатоповерхівкою
17:00
Угорщина підписала 10-річний контракт на постачання газу із Shell
16:54
Обстріл Ярової на Донеччині: удар прийшовся по центру селища, відомо про 24 загиблих та 19 поранених
16:52
Польща повністю закриє кордон з Білоруссю: відома дата та причина
16:36
Окупанти посилили атаки дронами на трасі Суми–Білопілля
усі новини
ВІДЕО
Ракетний обстріл України. Скріншот Росія завдала масованого ракетного удару по західних областях України
10 вересня, 08:42
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Скріншот Польські військові збили безпілотники, що увійшли до повітряного простору, країна закрила небо
10 вересня, 07:51
Судаков відкриває рахунок у матчі. Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026
09 вересня, 21:21
Атака на окупований Донецьк. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом
09 вересня, 20:59
Наслідки обстрілу Ярової. Фото: Національна поліція У поліції показали кадри перших хвилин після російського удару по Яровій на Донеччині
09 вересня, 19:51
Речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. З 1 вересня ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери: деталі
09 вересня, 19:13
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір