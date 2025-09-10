Польські військові збили безпілотники, що увійшли до повітряного простору, країна закрила небо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Скріншот

Польські військові відкрили вогонь по російських безпілотниках, які перетнули кордон країни. Внаслідок інциденту тимчасово закриті усі аеропорти, включаючи варшавський аеровокзал імені Фредеріка Шопена, через «незаплановану військову активність», уточнюється у випущеному сповіщенні льотного складу (NOTAM).



Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, «йде операція, пов'язана із багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Армія застосувала зброю проти цих об'єктів.



Раніше українські моніторингові канали повідомили про заліт до Польщі кількох дронів-камікадзе. За даними Flightradar24, у повітря піднімалися польські, румунські та словацькі винищувачі, а також літак далекого радіолокаційного виявлення. Польські збройні сили назвали інцидент «актом агресії» та «безпрецедентним порушенням повітряного простору країни».



За інформацією ВВС, збиття «об'єктів» Польщею може означати новий етап у війні Росії проти України. Якщо підтвердиться, що це справді російські дрони, може йтися про перший випадок прямого зіткнення країни НАТО з російськими коштами з початку війни 2022 року.



7 вересня Польща також піднімала військову авіацію у повітря на тлі активності Росії в Україні.

Нагадаємо, Польща повністю закриє кордон із Білоруссю.