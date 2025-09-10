Протягом ранку російські дрони вже чотири рази атакували Краматорськ: поранено жінку

Російський дрон ударив по дорозі в центрі Краматорська. Фото: Слов'янськ-Краматорськ/telegram

За повідомленням Краматорської міської військової адміністрації, російські окупаційні війська протягом ранку 10 вересня вже чотири рази завдали ударів безпілотниками по місту.

Зазначається, що о 08:24 атакували приватний сектор.

О 08:42 безпілотник вдарив по дорожній інфраструктурі.

О 09:10 під обстріл потрапив двір багатоповерхового будинку.

О 09:57 було обстріляно центральну площу.

За попередньою інформацією, поранено жінку 1945 року народження повідомили у МВА.

Також місцева влада попереджає, що небезпека не минула.

Нагадаємо, армія РФ за минулу добу тричі обстріляла Слов'янськ у Донецькій області. Вранці, 10 вересня, двічі застосовувалися дрони-камікадзе «Молнія-2», внаслідок чого постраждали приватні будинки та керамічний цех.

Пізно ввечері, 9 вересня, близько 22:00, було завдано удару з РСЗВ «Смерч». Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків у мікрорайоні Лісовий. У всіх трьох випадках обійшлося без постраждалих.