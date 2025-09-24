Російська авіація скинула три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини, ще вісім – поранені

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Вранці 24 вересня російська авіація скинула три авіабомби на місто Костянтинівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Пошкоджені 16 приватних будинків, три багатоповерхівки та автомобіль.



Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 42 та 69 років. Ще вісім людей отримали поранення, одна з них перебуває у важкому стані.

