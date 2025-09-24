У Краматорську під час пожежі загинув чоловік

Чоловік загинув під час пожежі. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області увечері у вівторок, 23 вересня, спалахнула пожежа у будинку. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«О 23:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку у місті Краматорськ. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що відбувається горіння квартири на 3 поверсі», — йдеться в повідомленні.



Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1973 року народження.





Фахівці ліквідували пожежу на площі 15 кв. м. Причина та обставини займання встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що вночі 20 вересня у Краматорську та Краматорській громаді Донецької області спалахнули пожежі. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях