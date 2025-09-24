Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Краматорську під час пожежі загинув чоловік

24 вересня 2025, 16:52

У Краматорську під час пожежі загинув чоловік

Чоловік загинув під час пожежі. Фото: ДСНС Чоловік загинув під час пожежі. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області увечері у вівторок, 23 вересня, спалахнула пожежа у будинку. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«О 23:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку у місті Краматорськ. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що відбувається горіння квартири на 3 поверсі», — йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1973 року народження.



Фахівці ліквідували пожежу на площі 15 кв. м. Причина та обставини займання встановлюються відповідними фахівцями.

Раніше ми писали, що вночі 20 вересня у Краматорську та Краматорській громаді Донецької області спалахнули пожежі. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Події
Пожежа
Організації
ДСНС
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
усі новини
19:29
У Слов'янську — обстріли: пошкоджено будинки, постраждала жінка
18:53
Зеленський: Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж будувати захисні бункери
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
17:49
Зеленський: Україна не має парадних ракет, але є дрони на тисячі кілометрів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
16:52
У Краматорську під час пожежі загинув чоловік
16:50
У Сочі евакуювали пляжі через загрозу атаки морських дронів
16:31
Після атаки дронів у Новоросійську введено режим НС
16:30
У НАТО назріває розкол щодо питання: збивати чи ні російські літаки
16:12
У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Башкортостані РФ: на заводі триває пожежа
16:04
ССО та ГУР влаштували засідку на транспорт російських військ у тилу РФ
15:53
ЗСУ зупинили сотню окупантів із бронетехнікою на Донбасі
15:52
Медведєв вирішив заспокоїти росіян після заяв Трампа на підтримку України
15:45
Окупанти вдарили ракетами по одному із навчальних центрів Сил оборони
15:26
Зеленський назвав Казахстан серед країн, де можлива зустріч із Путіним
14:48
Російська авіація скинула три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини, ще вісім – поранені
14:46
Україна отримає новий пакет допомоги від Канади
14:42
У РФ стали обмежувати продаж бензину «в одні руки»
14:17
У «ЛНР» розповіли, коли «планують відновлювати» Луганський аеропорт
14:07
Новоросійськ атакували БПЛА та безекіпажні катери: є загиблі
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Слов'янську 24 вересня. Фото: Слов'янська міська військова адміністрація У Слов'янську — обстріли: пошкоджено будинки, постраждала жінка
24 вересня, 19:29
Азовське море. Скріншот Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
24 вересня, 18:23
Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Скріншот Зеленський: Україна не має парадних ракет, але є дрони на тисячі кілометрів
24 вересня, 17:49
Режим надзвичайної ситуації запровадили у Новоросійську Краснодарського краю Росії. Фото: ASTRA Після атаки дронів у Новоросійську введено режим НС
24 вересня, 16:31
Засідка ССО і ГУР у російському тилу. Фото: кадр із відео ССО та ГУР влаштували засідку на транспорт російських військ у тилу РФ
24 вересня, 16:04
Скріншот ЗСУ зупинили сотню окупантів із бронетехнікою на Донбасі
24 вересня, 15:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір