ЄС та Китай обговорили мирне врегулювання війни в Україні

Урсула фон дер Ляйєн і Лі Цян. Джерело: соцмережа Х

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про зустріч із прем'єром Держради Китаю Лі Цяном, під час якої ключовим питанням стала ситуація в Україні. Про це вона написала у соціальній мережі X.



За словами фон дер Ляйєн, вона наголосила на прихильності Євросоюзу блокувати фінансові потоки, які забезпечують Росії можливість продовжувати війну. Вона також звернулася до Китаю з проханням використати свій вплив, щоб сприяти припиненню бойових дій та підштовхнути Москву до переговорів.



«Час для дипломатії настав зараз. Це стало б сильним сигналом для всього світу», — зазначила вона. Глава Єврокомісії привітала заяву Лі Цяна про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці глобального миру.



Окрім того, сторони обговорили результати липневого саміту ЄС—Китай. «Ми обоє погодилися, що важливо якнайшвидше перейти від слів до дій. Найкращий шлях вперед — спиратися на співпрацю, що вже існує, у сфері клімату та біорізноманіття», — додала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України.