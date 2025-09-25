ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»

Скріншот

Міноборони Росії заявило про «масове знищення українських безпілотників». За їхніми даними, у ніч проти 25 вересня протягом восьми годин сили ППО перехопили та збили 55 дронів літакового типу над Ростовською областю, Краснодарським краєм, Кримом, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Водночас українська розвідка повідомила про успішну операцію на тимчасово окупованому півострові. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» під час рейду в Криму знищили два транспортні літаки Ан-26, що належать російським загарбникам, а також уразили ворожу станцію радіолокації надводної обстановки та береговий комплекс РЛС МР-10М1 «Мис М1».



Втрати окупантів підтверджено у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, в Новоросійську Краснодарського краю РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації після атаки дронів.