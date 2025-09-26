У Слов'янську ударний дрон росіян атакував промзону

Російський безпілотник вночі вдарив по Слов'янську. Фото з місцевих пабліків

Вночі Слов'янськ Донецької області вкотре зазнав російського обстрілу. Місто атакував ударний безпілотник типу «шахед».

За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, удару було завдано по промисловій зоні.

Лях також наголосив, що обійшлося без постраждалих.

За інформацією видання «Новини Краматорського району», о 02:55 дрон поцілив по території заводу «КЕРАММАШ». Там виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 25 вересня, приблизно о 00:05, місто Дружківка Донецької області опинилося під російським ударом. Вибух пролунав у мікрорайоні Донської — сталося влучання у занедбаний будинок. Було пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків, два з них повністю зруйновано. Крім того, пошкоджено газопровід та електромережу.