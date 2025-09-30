Армія РФ намагається закріпитися під Полтавкою: ситуація на Торецькому напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні повідомив, що на Торецькому напрямку противник здійснив 11 штурмових атак у районах Торецька, Діліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Чотири бойові зіткнення на даний момент продовжуються.

За даними Telegram-каналу «PETRENKO», на північ від Полтавки російські війська закріпилися в лісопосадці на захід від ставка і вздовж лісосмуг. Бої йдуть у напрямку Шахового та Софіївки. Крім того, противник просунувся на північно-східній околиці Полтавки і на північ уздовж лісосмуги. Активні зіткнення також відбуваються у районі Русиного Яру та балки Русина.

Нагадаємо, російські війська захопили село Полтавка на Донеччині, а також зуміли просунутися в районі Новоіванівки на Запорізькому напрямку та в Серебрянському лісництві Луганської області.