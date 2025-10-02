Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ

Зеленський обговорив із керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України. Фото: Володимир Зеленський

У четвер, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Копенгагені (столиця Данії) провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомив він у телеграм.



Глава держави заявив, що на зустрічі сторони обговорили євроінтеграцію України, а також відкриття першого кластера разом із Молдовою.



Крім того, Зеленський говорив про ініціативу «Стіні дронів», також про використання заморожених російських активів та нові фінансові інструменти для підтримки України, та про важливість прийняття 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії.



«Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності та роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна і розраховуємо на ще активнішу роботу за всіма напрямами», — резюмував він.



Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу має можливість боротися та повернути всю країну у її первісному вигляді.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях