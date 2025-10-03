На Полтавщині після масованої атаки ракетами та дронами зупинили роботу об'єкти газовидобутку

Рятувальники на місці удару у Полтавській області. Фото: ДСНС

Вночі 3 жовтня російська армія ракетами та дронами вдарила по енергетичній інфраструктурі у Полтавській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії «ДТЕК».



Внаслідок атаки робота низки об'єктів газовидобутку в регіоні зупинена.



Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут заявив, що атака на об'єкти енергетичної інфраструктури була масованою.



У пресслужбі ДСНС у Полтавській області розповіли, що під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного ракетного удару.



Пошкоджений пожежний автомобіль. Рятувальники не постраждали.



В області пошкоджені об'єкти енергетики та промислові підприємства.



До ліквідації наслідків атаки залучали понад 40 одиниць техніки та понад 140 рятувальників.

